الاقتصاد تنظم زيارات ميدانية لورش ومصانع تجميع فروش الغاز المنزلي

غزة-الرأي

نظم مفتشو وزارة الاقتصاد الوطني زيارات ميدانية لورش ومصانع تجميع فروش الغاز المنزلي.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، في تقرير أنشطة واعمال الوزارة، إن قسم الصناعات المعدنية والحرفية بدائرة التنمية الصناعية بالوزارة أجرى فحوصات مخبرية وسحب عينات من فروش الغاز وملحقاته للفحص المخبري للتأكد من سلامتها قبل وصولها للمستهلك.

وقال حسن الشاعر رئيس القسم، إن الفحوصات تأتي لمراقبة جودة المواد الخام والغازات المصنعة، حسب المواصفات الفلسطينية.

وأضاف أن اللجنة الفنية قامت بمتابعة الأجهزة الكهربائية المخراز المستوردة من الخارج ومتابعة مدي صلاحيتها وسنوات إنتاجها واستهلاكها للكهرباء.

في موضوع أخر، قام قسم الصناعات الغذائية بالإدارة العامة للصناعة، بالتعاون مع وزارة الزراعة بجولة ميدانية على مزارع البندورة.

وقال رئيس قسم الصناعات الغذائية محمد السيقلي، إن الزيارات تأتي لحصر ومعرفه حجم الأراضي المزروعه بمحصول البندورة.

وشملت الزيارة 13 مزرعة ( 7مزارع بمحافظة غزة و6 بمحافظة الشمال)، وتم زيارة 135 دونم مزروعة بمحصول البندورة.

وأوضح السيقلى أنه سيتم إستكمال الجولات على المزارع في المحافظات الجنوبية لحصر كافة الكميات، وبحث إمكانية تحويل الفائض من محصول البندورة الي معلبات صلصه.

وأشار التقرير الي أن طواقم حماية المستهلك في محافظات قطاع غزة نظمت 10 جولات ميدانية على المحلات التجارية والأسواق تم خلالها زيارة 117 منشأه ومحل تجاري، وتم تحرير 6 محاضر ضبط، و 8 محاضر إتلاف لأصناف وسلع منتهية الصلاحية وفاسدة، وسحب 4 عينات للفحص المخبري، وتحرير 3 محاضر تحفظ.

وقامت طواقم الوزارة بمعبر كرم أبو سالم خلال التفتيش والمتابعة على البضائع الواردة عبر معبر كرم أبو سالم، بتحرير 10 محاضر ضبط لعدد من السلع والبضائع الواردة، وبلغت الكميات المضبوطة 81 طن، وتحرير 6 محاضر تحفظ وبلغت الكميات المتحفظ عليها 22 طن.

وتقوم طواقم الوزارة في المعبر بمتابعة ادخال السلع والبضائع والتأكد من تواريخ الإنتاج والانتهاء، وتعمل على تعقيم كافة السلع الواردة في اطار إجراءات الامن والسلامة.