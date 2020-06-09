الحكم المحلي تشرف على مراسم تسليم المجلس البلدي لبلدية القرارة

خان يونس- الرأي

أشرفت وزارة الحكم المحلي أمس الاثنين، على مراسم عقد تسليم واستلام مهام ادارة بلدية القرارة للمجلس البلدي الجديد، وذلك بحضور رئيس البلدية السابق أ. إسماعيل الأسطل والرئيس الجديد م. أحمد شعت ووفد من وزارة الحكم المحلي.

وضم لجنة الاستلام التابعة للوزارة كلاً من :( الوكيل المساعد م. ياسر الشنطي، والمستشار حسن أبو ريالة وكيل مساعد، و أ. عطاف الكفارنة مدير عام التوجيه والرقابة، و، م. فرج الصرفندي مدير المنطقة، أ. ممدوح خلف لله الرقابة والتوجيه)

وأشادت الوزارة بأداء المجلس البلدي السابق وبجهوده في خدمة سكان المدينة طيلة الفترة الماضية، رغم الظروف القاهرة التي كانت تعترض عمله، بفعل الحصار والإجراءات المفروضة على قطاع غزة، متمنيًا التوفيق للمجلس البلدي الجديد في أداء مهامه وتنفيذ خطته للارتقاء بالبلدية وخدماتها المقدمة للمواطنين.

من ناحيته؛ شكر شعت المجلس البلدي السابق، كما تقدم بالشكر لأعضاء المجلس البلدي الجديد واكد علي وتطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات، للمواطنين بما يتناسب مع البلدية .

من جهته؛ أكد الأسطل أن المجلس البلدي السابق عمل في أجواء وظروف استثنائية، وشكر أعضاء المجلس السابق على أدائهم ودورهم في خدمة المجتمع.

وفي نهاية اللقاء؛ جرى التوقيع على محضر استلام المجلس البلدي الجديد بشكل رسمي.

يذكر أن المجلس البلدي الجديد، الذي يترأسه م. أحمد مصطفي شعت ، يضم في عضويته كلاً من:

1. هاني العبادلة (نائب الرئيس)

2. عماد الأغا (عضواً)

3. علي عبد الخالق الأسطل (عضواً)

4. حسام السمري (عضواً)

5. علاء العبادلة (عضواً)

6. أحمد فياض (عضواً)

