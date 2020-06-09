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والتقرير السنوي للعام 2019

" أبو الريش" يتسلم تقرير أداء وزارة الصحة في مواجهة كورونا

09 حزيران / يونيو 2020 07:10

" أبو الريش" يتسلم تقرير أداء وزارة الصحة في مواجهة كورونا والتقرير السنوي للعام 2019

غزة- الرأي

تسلم وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش تقرير أداء وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا،  والذي أصدره مركز المعلومات الصحية الفلسطيني بالوزارة والتقرير السنوي للعام ٢٠١٩م .

وعدّ د.أبو الريش الجهود الصحية التي  تقدمها كوادر وزارة الصحة نموذجاً يستحق التوثيق والوقوف عند أدق التفاصيل، مضيفاً أن الطواقم الصحية بمختلف المسميات والمستويات كانت ولاتزال الأجدر في صناعة الفارق في الانجاز.

 كما وأثنى د. أبو الريش على على الجهود التي تعمل على الحفاظ على مستويات تقديم الخدمة الصحية في الوقت الذي تتكامل الجهود لمواجهة جائحة كورونا وتحصين المجتمع .
الى ذلك بين مدير وحدة نظم المعلومات الصحية ا. هاني الوحيدي، أن التقرير الذي يشمل جملة من العناوين التي عملت الوزارة على انفاذها من خلال الخطة الوزارية واللجان المختلفة والسياسات لادارة ملف جائحة كورونا بالشكل الذي يضمن تحقيق مؤشرات متقدمة تراعي الامكانيات والموارد الصحية , وتعزز الاجراءات المنفذة .

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