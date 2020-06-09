الصحة تتابع عن كثب سلامة الغذاء عبر الجولات اليومية التفتيشية

غزة- الرأي

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة ممثلة بدائرة الطب الوقائي قسم مراقبة الأغذية، أنها تتابع عن كثب سلامة الغذاء عبر مفتشيها المتخصصين والمنتشرين على كامل محافظات القطاع من خلال الجولات التفتيشية اليومية على جميع المنشآت الغذائية المتنوعة والمنتشرة في كافة أنحاء القطاع.

وجاءت تأكيدات وزارة الصحة في الوقت الذي يصادف فيه يوم السابع من حزيران اليوم العالمي لسلامة الغذاء، وكانت منظمة الزراعة والغذاء (الفاو) أفادت أن شعار عام 2020 هو (سلامة الغذاء مسألة تهم الجميع)

وأوضحت أن سلامة الغذاء تعني غياب المخاطر التي تنقلها الأغذية من كائنات ميكروبيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية، وغالباً ما تكون غير مرئية للعين البسيطة.

وعلى ضوء ذلك، أفادت وزارة الصحة أنه وخلال عام 2019 نفذ قسم مراقبة الأغذية بوزارة الصحة بغزة 10214 زيارة لمنشآت غذائية تم خلالها اتلاف 695 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية او غير متوافقة مع المعايير الصحية.

كما تم سحب 2778 عينة غذائية وفحصها في مختبر الصحة العامة للتأكد من سلامتها كان منها 331 عينة غير مطابقة تم التعامل معها حسب الأصول.

في حين تم خلال عام 2019 اجراء 3203 فحص طبي للعاملين في مجال الأغذية للتأكد من سلامتهم و السماح لهم بالعمل في مجال تداول الغذاء .

كذلك تم تحرير 1326 اخطار صحي و 233 محضر تحفظ و 187 محضر ضبط . كما وتم اغلاق مؤقت لــ 205 منشأة وتم إعادة فتحها بعد تصويب أوضاعها الصحية.

وتستمر الوزارة في هذا العمل اليومي بالتعاون مع جميع الوزارات ذات العلاقة للمحافظة على صحة المواطن.