مدير عام المستشفيات يناقش احتياجات مستشفى شهداء الأقصى

غزة- الرأي

ناقش د.عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات بوزراة الصحة،احتياجات مستشفى شهداء الأقصى، وذلك خلال لقائه اليوم بمدير المستشفى د.كمال خطاب و المدير الطبى د.اياد الجبرى و بحضور د.أحمد شتات مدير الدائرة الطبية و د.يوسف فحجان مدير تمريض وزارة الصحة.

ويأتى هذا اللقاء في اطار الاطلاع على سير العمل في مستشفى شهداء الأقصى، وبحث تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، والاسراع في حل الاشكالات العالقة.

و خلال اللقاء تم عرض احتياجات مشاريع مستشفى شهداء الأقصى والخطط الاستيراتيجية الخاصة بتطوير المستشفى وانضاج خارطة توزيع المنشآت المستقبلية على الأراضى الجديدة التى تم استلامها بما يخدم تطوير الخدمات بالتزامن مع الزيادة السكانية التى تشهدها المحافظة الوسطى