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الدفاع المدني برفح يُنفِّذ "277" مهمة خلال مايو

09 حزيران / يونيو 2020 08:03

الدفاع المدني برفح يُنفِّذ "277" مهمة خلال مايو
الدفاع المدني برفح يُنفِّذ

رفح- الرأي

نفَّذت المديرية العامة للدفاع المدني بمحافظة رفح"277" مهمة خلال شهر مايو من العام الحالي 2020، شملت مهمات إطفاء وإسعاف وإنقاذ ومهام الأمن والسلامة ودورات تدريبية مختلفة.

وأوضح العقيد عبد العزيز العطار مدير الدفاع المدني بالمحافظة أن طواقم الجهاز نفذَّت عدة مهمات خلال تلك الفترة شملت "37" مهمة إطفاء و"13" مهمة اسناد من صهريج المياه لسيارة الإطفاء، "5" مهام إنقاذ، وإسعاف ما يزيد عن"42" مواطناً من داخل المحافظة.

وأشار العطار إلى أن دائرة الأمن والسلامة التابعة للدفاع المدني نفذت" 45" معاملة لعدد من المصانع وصالات الأفراح وحرف مختلفة وزيارات تفتيشية للمؤسسات والشركات وتفقد إجراءات الأمن والسلامة بها.

 وحسب مدير الدفاع المدني برفح بلغت نداءات الاستغاثة التي تم التعامل معها في غرفة العمليات المركزية "135" نداءً استغاثة.

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