السراج يلتقي وفدا من المنتدى الاجتماعي التنموي لتعزيز سبل التعاون

غزة-الرأي

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج مع وفد من المنتدى الاجتماعي التنموي سبل تعزيز التعاون بين البلدية والمنتدى.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمكتب رئيس البلدية بالمقر الرئيس بميدان فلسطين بحضور عضو المجلس البلدي بدر صبرة،ومدير دائرة العلاقات العامة م. حسين عودة، والمدير المالي والإداري للمنتدى التنموي الاجتماعي حسين ياسين، ومديرة المشاريع في المنتدى التنموي الاجتماعي م. نريمان الحويحي. .

بدوره أكد د. السراج على ضرورة توحيد الجهود للرقي بواقع مدينة غزة وتعزيز الأنشطة المختلفة فيها، وتنفيذ عدة مبادرات مجتمعية تخدم مواطنين المدينة.