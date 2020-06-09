وفاة والدة الشهيد المهندس يحيى عياش

سلفيت - الرأي

توفيت فجر اليوم الثلاثاء، الحاجة عائشة عياش والدة الشهيد المهندس يحيى عياش بعد صراع طويل مع المرض، في قرية رافات قضاء سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.

وكان زوجها عبد اللطيف عياش والد الشهيد يحيى، قد توفي في الرابع عشر من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

واغتالت "إسرائيل" المهندس عياش في يناير/ كانون الثاني من عام 1996 بعد ملاحقة استمرت سنوات، وذلك عبر تفخيخ هاتف نقال كان يستخدمه بمنزل في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وقد نفذت كتائب القسام سلسلة من الهجمات ثأرًا ليحيى أدت إلى مصرع نحو 70 إسرائيلياً وجرح مئات آخرين.