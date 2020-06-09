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انخفاض طفيف على درجات الحرارة

09 حزيران / يونيو 2020 08:37

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق نهاراً، وباردا نسبيا ليلاً فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق وباردا نسبيا ليلاً فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد الخميس، يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، وباردا نسبيا ليلاً فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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