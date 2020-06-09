وفد حكومي رفيع يُقدم واجب العزاء بوفاة الراحل "شلّح"

غزة-الرأي

قدّم وفد حكومي رفيع، بعد ظهر الإثنين، واجب العزاء بوفاة الفقيد الراحل رمضان شلح، الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي، وذلك في بيت العزاء المقام في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة.

وترأس الوفد الحكومي د. محمد عوض رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، إلى جانب اللواء توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، وعدد من وكلاء الوزارات والشخصيات الحكومية، وقادة الأجهزة الأمنية والإدارات والهيئات بوزارة الداخلية والأمن الوطني.

وكان في استقبال الوفد الحكومي، قيادة حركة الجهاد الإسلامي وعدد من الشخصيات الوطنية.

واستذكر الوفد الحكومي مناقب الفقيد الراحل، ومواقفه الأصيلة تجاه فلسطين والثوابت الوطنية، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وأُعلنت وفاة الراحل "شلح" في العاصمة السورية دمشق مساء السبت الماضي، بعد صراع مع المرض.

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية والشرطية بوزارة الداخلية والأمن الوطني تقوم على تأمين بيت عزاء الراحل "شلح" في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة، ولمدة ثلاثة أيام.