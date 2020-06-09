الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت عدة مناطق في مدينة نابلس، واعتقلت أربعة مواطنين، وهم: الشاب علي أحمد الشافعي من مخيم بلاطة شرقا، ومحمد سامي سلمان ونور محمد سلمان من بلاطة البلد، وإسماعيل تكروري، عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن محمد رياض الساحلي في مخيم بلاطة وفتشته، والذي جرى اعتقاله مساء أمس على حاجز حوارة العسكري.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 شبان من قرية نحالين غرب بيت لحم، وهم: الطالبين في الثانوية العامة خلف أسامة شكارنة (18 عاما)، وسيف أحمد نجاجرة (18 عاما)، ومحمد أحمد نجاجرة (19 عاما)، ومحمد نعمان غياظة (17 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، فيما سلّمت المواطن خالد فضل نجاجرة بلاغا لنجله علي، لمقابلة المخابرات الإسرائيلية.

وأفادت المصادر بأن القوات اعتقلت الشاب أحمد تحسين صوافطة، بعد مداهمة منزل ذويه في قرية بردلة بالأغوار الشمالية.