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الاحتلال يعتقل 5 شبّان بالضفة بينهم طالبين بالثانوية العامة

09 حزيران / يونيو 2020 08:55

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، 5 شبان من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 4 شبان من قرية نحالين غرب بيت لحم، وهم: الطالبين في الثانوية العامة خلف أسامة شكارنة (18 عاما)، وسيف أحمد نجاجرة (18 عاما)، ومحمد أحمد نجاجرة (19 عاما)، ومحمد نعمان غياظة (17 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها .

وأضافت المصادر، أن القوات سلّمت المواطن خالد فضل نجاجرة بلاغا لنجله علي، لمقابلة المخابرات الإسرائيلية.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد تحسين صوافطة، بعد مداهمة منزل ذويه في قرية بردلة بالأغوار الشمالية.

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