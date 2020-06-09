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جرافات الاحتلال تهدم منزلًا في بلدة سلوان بالقدس

09 حزيران / يونيو 2020 09:38

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

وقال مركز معلومات وادي حلوة – سلوان، إن جرافات الاحتلال هدمت منزلا يعود لعائلة حجازي في البلدة بحجة عدم الترخيص.

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