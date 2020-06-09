جرافات الاحتلال تهدم منزلًا في بلدة سلوان بالقدس

القدس المحتلة - الرأي

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

وقال مركز معلومات وادي حلوة – سلوان، إن جرافات الاحتلال هدمت منزلا يعود لعائلة حجازي في البلدة بحجة عدم الترخيص.