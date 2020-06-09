" ثابت" يتفقد امتحانات الثانوية العامة بشرق خان يونس

خان يونس- الرأي

تفقّد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت، برفقة مدير التربية والتعليم أ. سعيد قديح؛ لجان امتحانات الثانوية العامة بشرق خان يونس، بحضور مدير عام المتابعة الوزارية د. أحمد زعرب، ومدير الدائرة الإدارية أ. منار أبو خاطر، ومدير دائرة الخدمات بالوزارة أ. معاذ البحيصي، ومدير مكتب الوكيل أ. عبد الحليم صباح.

وخلال الجولة أشاد د. ثابت بالأجواء الإيجابية التي صاحبت امتحانات الثانوية العامة حيث يسود الهدوء والانضباط كافة اللجان، ، مضيفًا أن هذا الأمر لم يكن ليحدث لولا تضافر الجهود والإعداد الجيد، مؤكدًا أنه تم إعداد وتنفيذ بروتوكول صحي لتوفير سبل الوقاية والسلامة للطلبة والعاملين في الثانوية العامة؛ وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية، مشيدًا بالالتزام الكبير من كافة العاملين داخل اللجان بالإجراءات الصحية، متمنيًا أن يحقق الطلبة نتائج التى تؤهلهم للالتحاق بالجامعات التي يرغبون فيها.

وشدّد د. ثابت على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة وتوفير سبل الراحة للطلبة في كل لجنة من لجان الامتحانات، ومنح الطالب حقه الكامل من الوقت للإجابة عن الأسئلة، حاثًا في الوقت ذاته الطلبة على ضرورة استغلال الوقت الممنوح لهم وحتى آخر ثانية؛ الأمر الذي يساهم في استيفاء الإجابة المطلوبة عن كل سؤال وبالتالي يضمن الطالب في النهاية نتيجة ممتازة.

بدوره ثمّن قديح زيارة وكيل الوزارة د. زياد ثابت للجان الامتحانات بشرق خان يونس، مؤكدًا أن الزيارة تأتي في إطار متابعة الوزارة لامتحانات التوجيهي وهي حدث وطني كبير.

وأوضح أن مديرية شرق خان يونس مثلها مثل باقي المديريات وبتوجيهات ومتابعة من الوزارة تنفذ جميع الخطط والإجراءات الموضوعة لنجاح الامتحانات بالصورة المطلوبة في ظل جائحة كورونا.