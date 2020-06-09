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تعليم خان يونس تتابع سير امتحانات الثانوية مع شرطة المحافظة

09 حزيران / يونيو 2020 10:43

تعليم خان يونس يستقبل وفداً من شرطة المحافظة
تعليم خان يونس يستقبل وفداً من شرطة المحافظة

خان يونس- الرأي

استقبل أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، وفداً من شرطة محافظة خان يونس لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، بحضور أ. محمد العسولي مدير الدائرة الادارية، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وضم وفد الشرطة العميد سلامة بركة مدير شرطة محافظة خان يونس، والعقيد عماد الغلبان نائب مدير شرطة خان يونس، والمقدم وائل أبو عبيد مدير شرطة الحراسات وأمن المؤسسات والمكلف بملف تأمين امتحانات الثانوية العامة.

حيث رحب أ. الفرا بوفد الشرطة،  مثمناً جهودهم في تأمين سير امتحانات الثانوية العامة.

بدوره شكر العميد بركة مديرية خان يونس على حسن الاستقبال مثمنا جهودهم الكبيرة في إنجاح المسيرة التعليمية، وأكد على استعداد شرطة خان يونس بتوفير الأجواء المناسبة من أجل انجاح امتحانات الثانوية العامة، متمنيا التوفيق لجميع الطلبة.

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