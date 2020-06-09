مدير تعليم رفح يجتمع بلجنة متابعة امتحانات الثانوية العامة

غزة- الرأي

اجتمع صباح اليوم مدير التربية والتعليم في رفح أشرف عابدين، بلجنة متابعة امتحانات الثانوية العامة، بحضور مدير الدائرة الفنية إسماعيل حرب .

وفي بداية الاجتماع رحب عابدين بالحضور، وتوجه لهم بجزيل الشكر على ما بذلوه في إنجاح اليوم الأول من الامتحانات، وخص بالذكر قسم الامتحانات بكل موظفيه، وكافة العاملين من متابعين وموزعين ورؤساء لجان ومراقبين وإداريين وأذنة .

وقد ناقش الاجتماع كافة الأمور الفنية والإدارية واللوجستية والميدانية والإجراءات الصحية، والتعاون الكبير والمشكور من وزارة الداخلية والشرطة الفلسطينية ووزارة الصحة ووكالة الغوث .

وأكد عابدين على ضرورة الالتزام التام بتعليمات الوزارة والمديرية، لتفادي حدوث أي خلل قد يضر بمصلحة أي طالب .