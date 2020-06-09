"معاريف": استعداد إسرائيلي لتصعيد حقيقي بالضفة بعد الضم

القدس المحتلة - الرأي

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، عن استعدادات أذرع المنظومة الأمنية الإسرائيلية، لاندلاع تصعيد بالمناطق الفلسطينية في أعقاب تنفيذ مخطط الضم بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الصحيفة العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، إن المنظومة الأمنية، تستعد لوقوع عمليات أمنية حساسة، بمناطق الضفة، على خلفية تطبيق مخطط الضم.

وذكرت الصحيفة، أن المنظومة الأمنية، سرّعت الأسبوع المنصرم من استعداداتها لاندلاع تصعيد حقيقي بمناطق الضفة بعد الضم.

وأضافت أنه لا يوجد لدى المنظومة الأمنية، أي انذارات استخباراتية لوقوع عمليات أمنية، ولكن التقديرات لديها تؤكد أن الضم سيؤدي للتصعيد.

وأشارت الصحيفة، الى أن الاستعدادات للتصعيد على سلم أولويات الجيش بالضفة وعلى حدود قطاع غزة، ومع حزب الله على الحدود اللبنانية.