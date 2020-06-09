مدير تعليم الشمال يجتمع بلجنة متابعة الثانوية العامة

غزة- الرأي

عقد مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. نبيل العرابيد، اجتماعاً مع لجنة متابعة لجان الثانوية العامة، وذلك في إطار الترتيبات الخاصة التي تجريها المديرية استعداداً لانطلاق امتحانات الثانوية العامة المقررة السبت المقبل في الثلاثين من مايو/ آيار الجاري.

وحضر الاجتماع إلى جانب مدير التعليم، مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، وأعضاء اللجنة: أ. ميسرة عوكل، و أ. محمد أبو ريا، و د. أحمد صالح، و أ. محمد عوض، و أ. نعيم عوض، و د. مؤمن نصر، و أ. رائد الرن.

ورحب أ. العرابيد بالحضور، مثمناً جهودهم في خدمة العملية التعليمية.

وتطرق أ. العرابيد إلى جملة من التوجيهات والإرشادات الخاصة بعملية المتابعة بما يضمن سير الامتحانات وفق الضوابط والإجراءات المهنية السليمة.

وأكد أ. العرابيد على أهمية تكامل الجهود في سبيل إنجاح سير الامتحانات، متمنياً التوفيق والسداد لأعضاء اللجنة في عملهم.

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة لهذا العام في تمام الساعة التاسعة صباحاً بمشاركة (5661) طالب وطالبة على مستوى مديرية الشمال، موزعين على (37) لجنة، (9) منها لطلبة الفرع العلمي، والبقيّة لفروع العلوم الإنسانية "الأدبي"، والشرعي، والريادة، والمهني.