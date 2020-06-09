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السلطة ستخفض ميزانية غزة

الشيخ: سنعتقل أي فلسطيني يخطط لمهاجمة الاحتلال

09 حزيران / يونيو 2020 10:58

الشيخ
الشيخ

رام الله - الرأي

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ إن السلطة الفلسطينية، لن تسمح بالمطلق بحدوث انتفاضة، أو أي أعمال عنف ضد الاسرائيليين، رداً على ضم الضفة الغربية، ولكن كل ما نريده وسنعمله هو أننا لن نتحدث معهم فقط.

وأضاف حسين الشيخ لصحيفة نيويورك الامريكية في مقابلة مع صحفي إسرائيلي: "لسنا عدميين أو حمقى، ولا نريد فوضى".

 وتابع: "نحن براغماتيون، لا نريد أن تصل الأمور إلى نقطة اللاعودة ، وكل من يعمل ضد إسرائيل سنعتقله ونودعه في سجون السلطة ولن نسلمه لإسرائيل كما جرت العادة".

وأوضح أن "السلطة لن تتحدث مع الاسرائيليين وهذا ردنا على الضم ، ولتأتي إسرائيل للعمل مكاننا في الضفة وتتحمل مسؤوليات الناس، أما في الوقت الحالي فنحن ملتزمون في الحفاظ على أمن إسرائيل والهدوء في المنطقة".

وأشار إلى أن السلطة ستقوم بتخفيض الميزانية التي تقدمها لقطاع غزة شهرياً والتي تستخدم لدفع رواتب الموظفين ودعم القطاع الصحي.

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