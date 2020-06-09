مدير تعليم الشمال يلتقي لجنة التربية بالتشريعي

غزة- الرأي

التقى مدير التربية و التعليم في شمال غزة أ. نبيل العرابيد، بعضوي لجنة التربية في المجلس التشريعي د. يوسف الشرافي، و أ. مشير المصري، و بحضور مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، و مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب و تأتي هذه الزيارة قبيل انطلاق امتحانات الثانوية العامة المزمع عقدها مطلع الأسبوع القادم؛ للوقوف على جهوزية المديرية و استعداداتها لهذا الحدث.

و استعرض أ. العرابيد الاستعدادات الفنية والإدارية التي قامت بها مديرية تعليم شمال غزة؛ لخوض امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، فضلاً عن الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا"، متمنياً السلامة و العافية للجميع.

و أعرب د. الشرافي عن تقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها الإدارة التعليمية لضمان سير امتحانات الثانوية العامة على أكمل صورة، مع مراعاة معايير السلامة خاصة في ظل جائحة "كورونا ".

بدوره أشاد أ. المصري بالإجراءات المتخذة من قبل مديرية التربية و التعليم في شمال غزة لإنجاح الامتحانات، و التي تصب في مجملها في صالح الطلبة و ضمان نزاهة الامتحانات، متمنياً النجاح والتوفيق للطلبة كافة.

و من المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة لهذا العام في تمام الساعة التاسعة صباحاً بمشاركة (5661) طالب و طالبة على مستوى مديرية الشمال، موزعين على (37) لجنة، (9) منها لطلبة الفرع العلمي، و البقيّة لفروع العلوم الإنسانية "الأدبي"، و الشرعي، و الريادة، و المهن.