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تعليم الشمال تعزز تعاونها مع اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم جباليا

09 حزيران / يونيو 2020 11:03

تعليم الشمال تعزز تعاونها مع اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم جباليا
تعليم الشمال تعزز تعاونها مع اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم جباليا

غزة- الرأي

 استقبل مدير التربية و التعليم في شمال غزة أ. نبيل العرابيد،  وفداً من اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم جباليا، وذلك في إطار التعاون المستمر مع مؤسسات المجتمع المحلي.

وضم الوفد مُسير أعمال اللجنة أ. مصطفى الدقس، و المفوض الاعلامي أ. نبيل دياب وعدد من أعضائها، و حضر اللقاء الذي دار حول استعدادات التعليم لتنظيم امتحانات الثانوية العامة، مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب.

و رحب العرابيد بالوفد الزائر مثمناً اهتمامهم بسير العملية التعليمية، و استعرض الاستعدادات التي قامت بها المديرية لإتمام سير امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، و الإجراءات الوقاية المتبعة بسبب جائحة "كورونا".

بدورهم ثمن أعضاء الوفد، الجهود الحثيثة التي تقوم بها الإدارة التعليمية في شمال غزة، لإنجاح عملية سير الامتحانات في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها، متمنين أن يتم تتويج هذه الجهود بتحقيق النجاح و التوفيق لكافة الطلبة.

و في الختام قدم وفد اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم جباليا درع التكريم للمديرية تقديراً لجهودهم لإنجاح المسيرة التعليمية.

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