وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة النسائية شمال غزة تُنفذ 300 مهمة خلال مايو وكالة الرأي الفلسطينية " ثابت" يتفقد لجان الثانوية في تعليم خان يونس ومركزي التصحيح وكالة الرأي الفلسطينية حماس تندد بتصريحات "الشيخ" حول منع عمليات المقاومة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال تعزز تعاونها مع اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم جباليا وكالة الرأي الفلسطينية مدير تعليم الشمال يلتقي لجنة التربية بالتشريعي وكالة الرأي الفلسطينية الشيخ: سنعتقل أي فلسطيني يخطط لمهاجمة الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية مدير تعليم الشمال يجتمع بلجنة متابعة الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية "معاريف": استعداد إسرائيلي لتصعيد حقيقي بالضفة بعد الضم وكالة الرأي الفلسطينية مدير تعليم رفح يجتمع بلجنة متابعة امتحانات الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس تتابع سير امتحانات الثانوية مع شرطة المحافظة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس تندد بتصريحات "الشيخ" حول منع عمليات المقاومة

09 حزيران / يونيو 2020 11:05

غزة- الرأي

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن تصريحات عضو اللجنة المركزية فتح حسين الشيخ حول منع عمليات المقاومة، يؤكد من جديد أن قيادة السلطة لم تغير من سياستها في التعامل مع الاحتلال برغم إعلانها وقف التنسيق الأمني.

وذكر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريح وصل "الرأي" الثلاثاء، أن هذه التصريحات استمرار لرهان السلطة على العلاقة مع الاحتلال وعدم جديتها في تبني أي استراتيجية مواجهة لمشروع الضم الصهيوني.

وأكد قاسم أن استمرار تبني قيادة السلطة لخطاب وسلوك سياسي بعيداً عن الإجماع الوطني، يضعف قدرة الحالة الفلسطينية على مواجهة التحديات، ويعطي الاحتلال والإدارة الأمريكية قدرة أكبر على تمرير مخططاتهم.

وأشار إلى أن المطلوب من السلطة تطبيق قراراتها بوقف التعامل مع الاحتلال وتطبيق ذلك على الأرض، ووقف سلوكها المتفرد والاقتراب من حالة الإجماع الوطني الداعية لتبني استراتيجية مواجهة يشارك فيها الكل الوطني.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة: استفادة 1938 أسرة محتاجة من مشاريع رمضان الإغاثية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟