" ثابت" يتفقد لجان الثانوية في تعليم خان يونس ومركزي التصحيح

خان يونس- الرأي

تفقد د. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي السبت الماضي، لجان امتحانات الثانوية العامة في مديرية خان يونس، ومركزي التصحيح والكنترول، ورافقه أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وم. مازن الخطيب مدير عام الكتب والمطبوعات وعضو لجنة المتابعة الوزارية.

وأشاد وكيل الوزارة بالنظام والانضباط والالتزام بكافة الاجراءات الفنية والإدارية والإجراءات الصحية من كافة العاملين داخل اللجان، واستمع من الطلبة عن انطباعاتهم عن أسئلة الامتحانات، وتفقد الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في اللجان.

واطلع ثابت على سير الامتحانات في المديرية لمادة اللغة الانجليزية، مثمناً جهود الوزارة في المتابعة الحثيثة للميدان واستجابتهم العاجلة لأي طارئ.

وشملت الزيارة لجنة الحاج محمد النجار الثانوية للبنين للفرع العلمي، ولجنة حيفا للبنات للفرع الأدبي.

كما وشملت الزيارة مركزي التصحيح والكنترول، وأشاد د. ثابت بجهوزية وترتيب مركزي التصحيح والكنترول، موضحاً أنه تم العمل على تهيئة المكان وتوفير كل ما يلزم لتوفير الراحة للعاملين فيهما، وثمن د. ثابت جهود كل من يعمل في إنجاح هذا العمل الوطني، وخاصة الموظفين الذين يعملون بمهنية عالية ويلتزمون بأماكن عملهم بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة من حصار خانق، مؤكداً أن الوزارة لن تدخر جهداً في التسهيل على الموظفين وتذليل العقبات.