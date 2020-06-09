الشرطة النسائية شمال غزة تُنفذ 300 مهمة خلال مايو

غزة-الرأي

نفّذت الإدارة العامة للشرطة النسائية بمحافظة شمال قطاع غزة 300 مهمة خلال شهر مايو الماضي من عام 2020م.

وأظهر تقرير إحصائي صادر عن إدارة الشرطة النسائية أن طواقمها استقبلت 40 شكوى وإفادة، في حين نفّذت 13 مهمة تفتيش وتنفيذ 20 فعالية ونشاط متنوع.

وأشار إلى مشاركة الشرطة النسائية بالتحقيق في التحقيق بقضايا مختلفة بلغت 40 قضية، مبيناً أن الشرطة النسائية عملت على حل 12 قضية ودياً أو بتعهدات، والعمل على تنفيذ 90 مهمة تأمين عائدين من حاجز بيت حانون، والقيام ب 13 مهمة تسهيل مهمات متنوعة.

ولفت إلى إنجاز 8 قضايا في الابتزاز الإلكتروني، في حين قامت 36 مهمة تأمين مكاتب البريد خلال المنحة القطرية، وتحويل 2 من القضايا للنيابة، إلى جانب القيام بتنفيذ 20 مهمة تأمين لجان الثانوية العامة، والقيام بتنفيذ 6 مهام احضار مشروحات وترحيل مسجونات.