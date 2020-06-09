اللجنة القانونية بالتشريعي تزور جهاز الأمن الداخلي

غزة-الرأي

زارت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي مقر جهاز الأمن الداخلي، حيث ضم الوفد النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة، والنواب مروان أبو راس، ويونس الأسطل، ومشير المصري ،وكان في استقبالهم مدير جهاز الأمن الداخلي العميد عبد الباسط المصري ولفيف من قادة الجهاز.

واطلع النواب على سير العمل بالجهاز ومهامه، مؤكدين على سلامة إجراءات التوقيف والتحقيق كافة، وكذلك المعاملات والمهام اليومية للجهاز.

وأكد النواب على أهمية دور جهاز الأمن الداخلي في ترسيخ الأمن والأمان في المجتمع، مشيدين بالجهود الطيبة التي يبذلها جهاز الأمن الداخلي خدمة للمجتمع.

وفي ختام الزيارة تفقد أعضاء اللجنة القانونية في المجلس التشريعي لأماكن الاحتجاز والتحقيق في الجهاز، مشددين على ضرورة مراعاة كل الإجراءات القانونية السليمة في التعامل مع المستدعين أو المحجوزين أو المحقق معهم.