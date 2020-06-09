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الاحتلال يهدم 5 مساكن شرق القدس ويستولي على محتوياتها

09 حزيران / يونيو 2020 11:14

القدس المحتلة – الرأي:

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 5 مساكن من الصفيح، في برية السواحرة جنوب شرق القدس المحتلة، واستولت على محتوياتها.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال اقتحموا المنطقة، وهدموا المساكن بحجة البناء دون ترخيص، دون تسليم أصحابها إخطارات مسبقة بالهدم، وأجبروا المواطنين على إخلاء المنطقة بالقوة.

وأضافت، أن المساكن تعود لكل من: علي سليم زحايقة، وابراهيم عمر حمادين، وخليل ابراهيم هذالين، وهاني شاكر موسى السرخي، وخليل زكي عبد القادر.

وكانت قوات الاحتلال قد فككت أمس، بيتا بلاستيكيا، يملكه المواطن علي أحمد هلسة، والبالغة مساحته 200  متر مربع، بعد أن اقتحمت المنطقة.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد سلمت 4 عائلات أخرى في البرية خلال شهر آيار/مايو الماضي، إخطارات بهدم مساكنها، من بينها مسكن موله الاتحاد الأوروبي.

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