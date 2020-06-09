تحفيظ العمل النسائي بالأوقاف يختتم المسابقات القرآنية

غزة-الرأي

اختتمت دائرة التحفيظ بالإدارة العامة للعمل النسائي المسابقات المتخصصة في القرآن الكريم والسنة النبوية وسير الصحابيات الكرام والتي عُقدت خلال شهر رمضان المبارك, بمشاركة 1200 طالبة من مختلف الفئات العمرية.

بدورها ،أوضحت مدير التحفيظ أ. مها الشوبكي أن نظمت عمل المسابقات خلال شهر رمضان ضمن البرامج الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي واللجان الفردية والتي تأتي ضمن إجراءات السلامة والوقاية المتبعة للوقاية من كورونا.

وأشادت الشوبكي بجهود طاقم العمل, ومستوى الطالبات المشاركات اللاتي اجتزن المسابقات, منوهة أنه سيتم تكريم الطالبات الفائزات وتوزيع الجوائز النقدية والعيينة بشكل فردي.