قوافل الخير تفتتح بئر ومحطة تحليـة مياه "أبو ذر" في رفـح

غزة-الرأي

افتتحت جمعية قوافل الخير، ، بئر ومحطة تحلية مياه لصالح مسجد في رفح جنوب قطاع غزة، بتبرعات وصدقات أهل الخير، بحضور مدير جمعية قوافل الخير علي المغربي وأعضاء من مجلس الإدارة ووجهاء من أهالي المنطقة.

وقال مدير الجمعية علي المغربي: "اليوم نفتتح مشروع خيري جديد سيستفيد منه رواد مسجد أبو ذر وأهالي المنطقة في رفح جنوب القطاع، وسيكون هذا العمل صدقة جارية لمن تبرع وتصدق في الدنيا والآخرة.

وساد الافتتاح أجواء من الفرحة والسعادة بإنهاء المعاناة الناجمة عن عدم وصول المياه وانقطاعها لفترات عن المسجد.

وأشار المغربي إلى أن جمعية قوافل الخير وصلت في مشاريع حفر الآبار الى رقم (31)، مشيرا الى وجود العديد من مشاريع حفر الآبار التي مازالت قيد الانشاء في مناطق مختلفة من القطاع.

وشكر مدير الجمعية، أهل الخير والصدقات على تبرعاتهم الكريمة لأهالي قطاع غزة الذين يعانون الفقر والبطالة المرتفعة بسبب الحصار المتواصل والاغلاق الناجم عن كورونا.