تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا بالقدس وأريحا

رام الله - الرأي

أعلنت وزيرة الصحة بحكومة رام الله مي الكيلة تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في محافظتي القدس وأريحا والأغوار.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الإصابة المسجلة في القدس هي لسيدة تعمل مدرسة في إحدى مدارس شعفاء، فيما الإصابة الثانية لشابة من محافظة أريحا والأغوار، وقد انتقلت إليها العدوى عن طريق قريبتها التي زارتها مؤخراً وهي من منطقة رهط داخل الخط الأخضر.

وأشارت إلى أن طواقم الطب الوقائي تجري عملية حصر لمخالطي الشابة في أريحا لإجراء الفحوصات اللازمة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 654 إصابة بينها 320 في محافظة القدس و264 في باقي المحافظات الشمالية، و70 إصابة في المحافظات الجنوبية.

وتابعت أن عدد حالات الشفاء بلغ 559 حالة، بينها 293 في محافظة القدس و225 في باقي المحافظات الشمالية و41 في المحافظات الجنوبية.

وتم خلال الـ24 ساعة الماضية إدخال 327 حالة في الحجر المنزلي من مختلف المحافظات، فيما يبلغ عدد المتواجدين الفعلي داخل الحجر المنزلي 2566 مواطناً ومواطنة.