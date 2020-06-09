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115 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

09 حزيران / يونيو 2020 12:05

اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة من قوات وشرطة الاحتلال الخاصة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن 115 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية.

وذكرت أن المستوطنين المقتحمين نظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية عند بواباته الخارجية، فيما تواصل إبعاد العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة.

ويقتحم المستوطنون باحات الأقصى بشكل شبه يومي بهدف فرض واقع التقسيم الزماني والمكاني للأقصى وتهويد المدينة المقدسة.

 

 

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