وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يجتمع برؤساء الأقسام في المديرية وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تعزز تعاونها مع تربية وتعليم رفح وكالة الرأي الفلسطينية مديرية تعليم شرق غزة تكرم المشاركين في تحكيم مبادرات جائزة الإنجاز والتميز وكالة الرأي الفلسطينية لجنة مؤشرات المواليد في الصحة تناقش السجلات المستحدثة وآلية التوثيق وكالة الرأي الفلسطينية عشائر خانيونس تنهي خلافًا ماليًا بـ 150 ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى النصر يتعامل مع ( 5212) متردد خلال مايو المنصرم وكالة الرأي الفلسطينية 115 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية القدرة يناقش مع مؤسسة "العمل ضد الجوع المشاريع الزراعية المنفذة وكالة الرأي الفلسطينية تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا بالقدس وأريحا وكالة الرأي الفلسطينية قوافل الخير تفتتح بئر ومحطة تحليـة مياه "أبو ذر" في رفـح
أخبار » الأخبار الحكومية

مستشفى النصر يتعامل مع ( 5212) متردد خلال مايو المنصرم

09 حزيران / يونيو 2020 12:18

مستشفى النصر يتعامل مع ( 5212) متردد خلال مايو المنصرم
مستشفى النصر يتعامل مع ( 5212) متردد خلال مايو المنصرم

غزة- الرأي

أظهر تقرير مايو الصادر عن مستشفى النصر للأطفال، أن عدد المترددين على قسم الطوارئ بلغ ( 5212 ) منهم ( 254 ) حالة مبيت داخل أقسام المستشفى الثلاثة بالإضافة لدخول ( 18 ) حالة لقسم العناية المركزة،لافتا الى الزيادة في عدد المراجعين عن شهر أبريل الماضي الذى سجل ( 3861 ) ودخول أقسام ( 243 ) .

و بين التقرير أن عدد المترددين على العيادة الخارجية ( 138 ) بزيادة ( 17 ) حالة عن شهر أبريل الماضي ، وبلغ عدد تحويلات العلاج بالخارج ( 12 ) تحويلة, بينما بلغ عدد التقارير الطبية ( 20 ) تقرير.

و أشار الى أن قسم حضانة المستشفى خلال شهر مايو تعامل مع ( 699 ) حالة, منهم ( 94 ) حالة دخول مبيت

و كانت نسبة انشغال الأسرة لجميع الأقسام لشهر مايو بما فيها قسم العناية المركزة ( 32% ) .

أما الفحوصات المخبرية، فبلغت ( 11822 ) فحصاً, وتصوير الأشعة السينية ( 1311 ) صورة, كما بلغت حالات الألتراساوند ( 308 ) حالة ، و سجلت جلسات العلاج الطبيعي ( 88 ) جلسة, ليستفيد منها (29 ) حالة.

103430070_3388003721231882_4004402601523362282_n مستشفى النصر يتعامل مع ( 5212) متردد خلال مايو المنصرم
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير تفتتح بئر ومحطة تحليـة مياه "أبو ذر" في رفـح

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟