مستشفى النصر يتعامل مع ( 5212) متردد خلال مايو المنصرم

غزة- الرأي

أظهر تقرير مايو الصادر عن مستشفى النصر للأطفال، أن عدد المترددين على قسم الطوارئ بلغ ( 5212 ) منهم ( 254 ) حالة مبيت داخل أقسام المستشفى الثلاثة بالإضافة لدخول ( 18 ) حالة لقسم العناية المركزة،لافتا الى الزيادة في عدد المراجعين عن شهر أبريل الماضي الذى سجل ( 3861 ) ودخول أقسام ( 243 ) .

و بين التقرير أن عدد المترددين على العيادة الخارجية ( 138 ) بزيادة ( 17 ) حالة عن شهر أبريل الماضي ، وبلغ عدد تحويلات العلاج بالخارج ( 12 ) تحويلة, بينما بلغ عدد التقارير الطبية ( 20 ) تقرير.

و أشار الى أن قسم حضانة المستشفى خلال شهر مايو تعامل مع ( 699 ) حالة, منهم ( 94 ) حالة دخول مبيت

و كانت نسبة انشغال الأسرة لجميع الأقسام لشهر مايو بما فيها قسم العناية المركزة ( 32% ) .

أما الفحوصات المخبرية، فبلغت ( 11822 ) فحصاً, وتصوير الأشعة السينية ( 1311 ) صورة, كما بلغت حالات الألتراساوند ( 308 ) حالة ، و سجلت جلسات العلاج الطبيعي ( 88 ) جلسة, ليستفيد منها (29 ) حالة.