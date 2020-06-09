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عشائر خانيونس تنهي خلافًا ماليًا بـ 150 ألف دولار

09 حزيران / يونيو 2020 12:31

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غزة-الرأي

أنهت دائرة عشائر وإصلاح محافظة خانيونس خلافًا ماليًا بين مواطنَيْن اثنين على تجارة طيور وأسماك زينة ومزرعة لتجارة الحيوانات.

وأوضح حمدان النجار مسير مكتب عشائر وإصلاح محافظة خانيونس أن المواطن (س - ق) تقدم بشكوى طالب فيها بفض الشراكة مع شريكه (م-ش) في محل طيور وأسماك زينة وحيوانات تقدر بـ مبلغ "700 ألف دولار".

وأشار النجار إلى أن الطرفين اتفقا على تقسيم ممتلكات المشروع بينهما بالتراضي، بعد خلاف على قيمة خسارة المشروع التي تُقدر بـ 150 ألف دولار.

وقال إن "الاتفاق بين الطرفين أفضى إلى تصفية الحسابات وتقسيم مقتنيات المشروع، ودفع مبلغ 5 آلاف دولار من الطرف الثاني وهو (م-ش) إلى الطرف الأول وهو (س-ق) وفض الشراكة، وإنهاء الخلاف بين الطرفين".

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