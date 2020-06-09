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خلال لقاء تعريفي في مستشفى كمال عدوان

لجنة مؤشرات المواليد في الصحة تناقش السجلات المستحدثة وآلية التوثيق

09 حزيران / يونيو 2020 12:31

لجنة مؤشرات المواليد في الصحة تناقش السجلات المستحدثة وآلية التوثيق
لجنة مؤشرات المواليد في الصحة تناقش السجلات المستحدثة وآلية التوثيق

غزة- الرأي

عقدت لجنة مؤشرات المواليد في وزارة الصحة،  لقاًء تعريفياً حول سجلات المواليد المستحدثة، وذلك خلال زيارة ميدانية،  لمستشفى كمال عدوان.

وافتتح اللقاء رئيس اللجنة د. محمد زمو،  و بحضور رئيس لجنة حضانات غزة د نبيل البرقوني و مدير دائرة التطوير بالادارة العامة للمستشفيات د. رولا أبو ضلفة .

وتأتى هذه الزيارة فى إطار إلقاء الضوء على سجلات المواليد المستحدثة من قبل الادارة العامة للمستشفيات وآليات التوثيق وشرح لمؤشرات الوفيات للمواليد وسياسة القابلية للحياة، وذلك ضمن سلسلة من المحاضرات واللقاءات التي تم تنفيذها سابقاً في جميع مستشفيات الولادة و أقسام الحضانات بهدف توحيد آليات التسجيل للوصول لمؤشرات دقيقة تعكس المستوى الحقيقي للخدمة ومستوى الصحة العامة.

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