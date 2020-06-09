مديرية تعليم شرق غزة تكرم المشاركين في تحكيم مبادرات جائزة الإنجاز والتميز

غزة-الرأي

كرمت مديرية التربية والتعليم شرق غزة المشاركين في تحكيم مبادرات جائزة الإنجاز والتميز لدعم التعليم في فلسطين لعام " 2019" ، بحضور أ . مازن نور الدين مدير الدائرة الإدارية بالمديرية والمحتفي بهم.

بدوره، ثمن أ. نور الدين جهود جميع المشاركين في تحكيم المبادرات متوجهاً بالشكر الجزيل لوزارة التربية والتعليم على سعيها وجهودها الكبيرة التي تبذلها لرعاية هذه المبادرات الإبداعية للوصول إلى التميز في التعليم.

يشار أن جائزة الإنجاز و التميز لدعم التعليم في فلسطين هي جائزة أطلقتها وزارة التربية و التعليم و تهدف إلى تشجيع الابداع في المدارس على المستويات كافة، وتحفيز المعلمين والطلاب المتميزون وخلق بيئة تعليمية و تعلمية جاذبة تشجع على الإبداع و الابتكار.