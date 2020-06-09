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تربية الوسطى تعزز تعاونها مع تربية وتعليم رفح

09 حزيران / يونيو 2020 12:44

تربية الوسطى تستقبل وفداً من تربية وتعليم رفح
تربية الوسطى تستقبل وفداً من تربية وتعليم رفح

الوسطى- الرأي

 استقبل مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج،  وفداً من تربية وتعليم رفح لبحث تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات فيما بينهم, ضم الوفد الزائر مدير تربية وتعليم رفح اشرف عابدين، ومديرا الدائرتين الفنية والإدارية، وعدد من رؤساء الأقسام، بحضور مدير الدائرة الفنية محمد حمدان وعدد من رؤساء الأقسام.

الحاج رحب بالوفد الزائر وعبر عن سعادته بالزيارة مؤكداً على أهمية التواصل والتعاون المشترك بين كلا المديريتين بما يخدم مصلحة الطلبة والمسيرة التعليمية، وقدم الحاج شرحاً عن انجازات المديرية خلال الفترة الماضية وسير امتحانات الثانوية العامة والخطط التطويرية التي أعدتها المديرية.

 

وأشاد بالتعاون المستمر والمتواصل بين مديرية الوسطى ومديرية رفح وكافة مديريات وزارة التربية والتعليم لتبادل الخبرات والتباحث في افضل السبل لتطوير المسيرة التعليمية والارتقاء بها.

 

 بدوره عبر عابدين عن تقديره لمديرية الوسطى وشكره على حسن الاستقبال، وتقدم بالشكر الجزيل لمدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان و مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي على جهودهم المبذولة في خدمة المسيرة التعليمية، متمنياً لهما مزيداً من التقدم والتميز، وأوضح عابدين بأن الزيارة تأتي من باب التواصل المستمر والتنسيق لتطوير كافة مناحي العملية التربوية والتعليمية بمديريات التربية والتعليم والرقي بالجوانب الإدارية والفنية وصولاً للتميز.

 

وفي ختام الزيارة قدم الوفد الزائر هدية ودرعاً تذكارياً لمديرية الوسطى.

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