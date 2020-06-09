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تعليم خان يونس يجتمع برؤساء الأقسام في المديرية

09 حزيران / يونيو 2020 12:45

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غزة-الرأي

اجتمع أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس اليوم ، برؤساء الأقسام في المديرية، بحضور أ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية.
وافتتح أ. الفرا اللقاء بكلمة رحب من خلالها بالحضور، مثمنا جهودهم المبذولة في إنجاح سير امتحانات الثانوية العامة في ظل استمرار جائحة كورونا، مؤكداً  على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وتسجيل تحركات الموظف أثناء الدوام الإداري، ومتابعة البريد الداخلي والرد على المراسلات أولاً بأول.

واشار الفرا إلى أن وزارة التربية والتعليم العالي وبالتوافق مع وزارة الصحة تدرس إمكانية افتتاح العام الدراسي الجديد 2020-2021، ضمن الإجراءات الوقائية وبما يضمن السلامة للجميع، منوهاً إلى أنه تقرر بدء الدوام الإداري للإدارات المدرسية بتاريخ 5/8/2020، على أن ينتظم دوام الطلبة في 8/8/ 2020؛ لدراسة المادة الاستدراكية لتمكين الطلبة من المهارات التي فقدوها بسبب تعطيل الدوام المدرسي بعد تفشي فيروس كورونا، متمنياً السلامة للجميع.
هذا واستمع الحضور لمداخلات واستفسارات رؤساء الأقسام.


 

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