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أوقاف وبلدية رفح تنفذان حملة موسعة لتنظيف المقبرة الشرقية بالمحافظة

09 حزيران / يونيو 2020 01:20

أوقاف وبلدية رفح تنفذان حملة موسعة لتنظيف المقبرة الشرقية بالمحافظة
أوقاف وبلدية رفح تنفذان حملة موسعة لتنظيف المقبرة الشرقية بالمحافظة

رفح- الرأي

نفذت مديرية أوقاف وبلدية رفح، حملة تنظيف موسعة للمقبرة الشرقية برفح، بالتعاون مع تجمع مبادرون والقوى الوطنية والاسلامية ومجالس العائلات والعشائر بالمحافظة ولجان الاحياء وفرق شبابية تطوعية وذلك، في إطار الجهود المبذولة من أجل المحافظة على المقابر وإظهارها بصورة حضارية.

بدوره بين مدير أوقاف رفح الشيخ عدنان حسان أن هذه الحملة جاءت بالتنسيق والتعاون الكامل مع الجهات الرسمية والاهلية برفح، لافتًا الى أن الحملة شملت تنظيف المقابر من الأعشاب والمخلفات، وترميم أسوارها وصيانة أبوابها ومحتوياتها، وأعمال تجميل، ودهان.

وأشار حسان الى أن الحملة جاءت في إطار تعزيز دور المجتمع المحلي في الاهتمام بالمقابر ونظافتها واحترام حرمتها، وترسيخ العمل التعاوني بين أطراف ومكونات المجتمع, وزيادة التوعية بأهمية العمل التطوعي وحرمة المقابر, واشراك المجتمع المحلي في تحمل المسئولية تجاه المقابر.

وأوضح أن الحملة تأتي ضمن الخطة التي وضعتها لجنة متابعة المقابر بالأوقاف بإشراك مؤسسات المجتمع المدني والفرق التطوعية في المحافظة على المقابر وصيانتها وتنظيفها.

وثمن حسان جهود كافة الجهات المشاركة في حملة التنظيف والداعمين لها على ما بذلوه من أجل المحافظة على المقابر وتنظيفها، منوهًا بأن هذه الجهود جاءت استشعارًا بالمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع تجاه أمواتنا.

 

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