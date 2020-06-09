المالية: صرف رواتب الشهداء والأسرى والجرحى غداً

أعلنت وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة الأسرى والمحررين، في غزة، عن صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين الذين قُطعت رواتبهم.
وقالت إن الصرف سيكون غداً الأربعاء في كافة فروع بنك البريد.
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09 حزيران / يونيو 2020 01:20
غزة – الرأي:
أعلنت وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة الأسرى والمحررين، في غزة، عن صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين الذين قُطعت رواتبهم.
وقالت إن الصرف سيكون غداً الأربعاء في كافة فروع بنك البريد.
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