وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف وبلدية رفح تنفذان حملة موسعة لتنظيف المقبرة الشرقية بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يجتمع برؤساء الأقسام في المديرية وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تعزز تعاونها مع تربية وتعليم رفح وكالة الرأي الفلسطينية مديرية تعليم شرق غزة تكرم المشاركين في تحكيم مبادرات جائزة الإنجاز والتميز وكالة الرأي الفلسطينية لجنة مؤشرات المواليد في الصحة تناقش السجلات المستحدثة وآلية التوثيق وكالة الرأي الفلسطينية عشائر خانيونس تنهي خلافًا ماليًا بـ 150 ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى النصر يتعامل مع ( 5212) متردد خلال مايو المنصرم وكالة الرأي الفلسطينية 115 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية القدرة يناقش مع مؤسسة "العمل ضد الجوع المشاريع الزراعية المنفذة وكالة الرأي الفلسطينية تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا بالقدس وأريحا
أخبار » الأخبار الحكومية

المالية: صرف رواتب الشهداء والأسرى والجرحى غداً

09 حزيران / يونيو 2020 01:20

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة الأسرى والمحررين، في غزة، عن صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين الذين قُطعت رواتبهم.

وقالت إن الصرف سيكون غداً الأربعاء في كافة فروع بنك البريد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير تفتتح بئر ومحطة تحليـة مياه "أبو ذر" في رفـح

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟