استئناف الزيارات للأسيرات من أراضي 48 بدءًا من الغد

رام الله - الرأي

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، عن أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية قررت استئناف الزيارات يوم غدٍ الأربعاء، لأسيرات أراضي 48 فقط.

وأوضحت الهيئة، أن زيارات أهالي الأسرى لأبنائهم بالسجون، ما زالت متوقفة منذ أكثر من 3 أشهر، ضمن ما ادّعت سلطات الاحتلال به، أنّها إجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا في السجون.

وبينت أنه لا يزال مجهولا بعد، تاريخ إعادة الزيارات للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلية ومراكز التوقيف، ومن غير المعروف أيضا آليات واجراءات العودة الى تنفيذ الزيارات بعد هذا الانقطاع الطويل.