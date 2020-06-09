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خلال اجتماعها بوكيل وزارة الاقتصاد

اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تشيد بدور وزارة الاقتصاد في حماية المستهلك

09 حزيران / يونيو 2020 01:32

اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تشيد بدور وزارة الاقتصاد في حماية المستهلك
اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تشيد بدور وزارة الاقتصاد في حماية المستهلك

غزة- الرأي

اجتمعت اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي برئاسة د. عاطف عدوان وبعضوية النواب د. سالم سلامه، ود. يوسف الشرافي، وجميلة الشنطي، مع وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. رشدي وادي.
واستمعت اللجنة الاقتصادية لشرح مفصل للأوضاع الاقتصادية في الوقت الراهن، وإجراءات الوزارة في حماية المستهلك، وفحص البضائع، والسياسات التجارية بحماية المنتج المحلي واحلال الواردات.
كما شرح وكيل وزارة الاقتصاد للنواب إجراءات وتداعيات وسم بعض المنتجين المحليين بضائعهم ومنتجاتهم باللغة العبرية، حيث أن الوزارة تعترض على ذلك وستعمل على وقفه.
وأشاد النواب بجهود الوزارة في حماية المستهلك من حيث صلاحية وجودة المنتجات المحلية والمستوردة، ودعم المنتج المحلي وانتهاج سياسة إحلال الواردات.
وأكدوا  على ضرورة أن تكثف وزارة الاقتصاد الوطني وكافة الجهات ذات العلاقة لحماية المستهلك ودعم المنتج الوطني سيما في ظل جائحة كورونا، ومحاسبة التجار وصناع الذين يتلاعبون في جودة المنتجات أو أسعارها.
وأبدى النواب تقديرهم لجهود وزارة الاقتصاد في توفير السلع الأساسية في السوق المحلي رغم تراجع حركة الاستيراد والتصدير في ظل جائحة كورونا، مشدين بتخفيض الوزارة رسوم الاستيراد على كثير من السلع الأساسية دعما للمجتمع الفلسطيني.
من جهته؛ أكد وكيل وزارة الاقتصاد د. رشدي وادي على استمرار عمل طواقم الوزارة لضمان بقاء سلامة السوق الفلسطيني وحماية المستهلك ودعم المنتج المحلي، والتزام التجار والصناع بشروط الصحة والسلامة.
 

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