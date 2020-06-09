حماس تنعى والدة الشهيد المهندس يحيى عياش

الضفة المحتلة-الرأي:

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الحاجة عائشة عياش والدة الشهيد المهندس يحيى عياش، التي وافتها المنية في بلدة رافات بمحافظة سلفيت.

وقالت حركة حماس في بيان نعي إن رحيل الحاجة عائشة جاء بعد مسيرة طويلة من العطاء لفلسطين وطريق المقاومة، فهي التي أنجبت المهندس الأول لكتائب القسام يحيى، واحتسبت وصبرت على فراقه وهو يخوض طريق الجهاد والمقاومة ومن ثم رحيله شهيدًا.

وأوضحت الحركة أن الحاجة عائشة لم تنكسر إرادتها للمحتل رغم اعتقالها وملاحقتها لتكون سنديانة فلسطين الشامخة، وليسجل التاريخ ملحمة بطولية في تاريخ شعبنا للشهيد يحيى وعائلته.

وتقدمت حركة حماس بالتعزية من عائلة الفقيدة، وأبناء شعبنا، داعيةً الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يجمعها بنجلها المهندس يحيى في جنان النعيم.