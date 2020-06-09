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برهوم يدعو للتصدي لاقتحامات الاحتلال واعتقالاته اليومية

09 حزيران / يونيو 2020 03:30

غزة- الرأي:

دعا الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم أهلنا في الضفة والقدس للتصدي لاقتحامات الاحتلال الإسرائيلي واعتقالاته المستمرة.

وقال برهوم في تصريح صحفي، إنه آن الأوان لوضع حد لهذا الاحتلال المجرم، ومواجهة سياساته، وكسر معادلاته، وهذا يتطلب من أهلنا في الضفة الغربية والقدس وشبابهم وقياداتهم، وكل مكونات شعبنا وفصائله التصدي لهذه الاقتحامات والاعتقالات، وتغيير هذه المعادلة بكل قوة مهما كان الثمن.

وأضاف: لتكن تجربة جنين البطلة والرائدة حاضرة في تدشين هذه المرحلة، مؤكدًا أن الضفة ستبقى قوية عزيزة وعظيمة بتضحياتها، ورائدة في نضالها وشبابها الثائر والمنتفض في وجه الاحتلال الغاصب.

وأشار إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة سياسة الاعتقالات اليومية بحق طلبة المدارس والجامعات، وأهلنا في الضفة الغربية والقدس، وإبعاد الكثير منهم عن القدس والمسجد الأقصى، يعكس حجم إرهاب هذا الاحتلال، ومدى الظلم الذي يمارسه بحق أبناء شعبنا.

ولفت برهوم إلى أن استمرار هذه الاعتقالات هي محاولات بائسة لاغتيال الجيل معنويًا، وكيّ وعيه، وكسر إرادته، لتهيئة الظروف لفرض وقائع جديدة على الأرض مرتبطة بتنفيذ صفقة القرن ومخطط الضم.

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