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حتى نهاية يونيو الجاري

الحكومة بالضفة: لن نقدر على صرف رواتب الموظفين

09 حزيران / يونيو 2020 03:51

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فلسطين المحتلة - الرأي

قال رئيس الحكومة بالضفة الغربية المحتلة محمد اشتية الثلاثاء، إن حكومته "لن تكون قادرة على دفع رواتب الموظفين العموميين حتى نهاية شهر يونيو الجاري".

وقال اشتية خلال حديثه للصحافة الأجنبية برام الله إن: "عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين الشهر الجاري، بسبب تعنت الاحتلال في عدم تحويل أموال المقاصة".

وأضاف: "إذا قامت إسرائيل بعملية الضم سوف نذهب إلى فرض أمر واقع، وهي الدولة ولن نبقى سلطة دون سلطة، وسيكون هناك مجلس تأسيسي وإعلان دستوري وإعلان دولة على حدود عام 67 ونطالب العالم بالاعتراف بها".

وتابع: "لم نعد ملزمين بالاتفاقيات مع الاحتلال ولم يعد هناك أي تنسيق أمني فقد توقف تماماً".

واستدرك "نحن الحكومة الوحيدة غير القادرة على إعادة طلابها من الدول في ظل أزمة كورونا، لأنه ليس لدينا مطار ولا طائرات وليس لدينا سيطرة على الحدود".

وأشار إلى أن فلسطين على درجة عالية من الهشاشة المالية في ظل أزمة كورونا، بسبب عدم وجود احتياطات نقدية ولا عملة وطنية، مؤكدا على تعمق الأزمة، بسبب الاحتلال وأزمة كورونا زادت على ذلك.

كما أكد على زيادة معدلات البطالة وارتفاع معدلات الفقر مع عجز في الموازنة.

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