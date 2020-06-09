الأونروا تكشف عن أسباب عدم تمديد عقود 106 موظف بغزة

غزة- الرأي:

أصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، توضيحا بخصوص عدم تمديد عقود الـ 106 عقد طويل الأجل ضمن برنامج خلق فرص العمل للأفراد الذين يدعمون المؤسسات المجتمعية في غزة .

وأوضحت في بيان لها، أن موضوع هذه العقود كان مطروحا للنقاش والعمل عليه لمدة عام على الأقل ً وبناء عليه تم إبلاغ جميع المعنيين منذ وقت طويل بذلك.

وارجعت الأونروا سبب إنهاء هذه العقود أنه لم يكن من المفترض أن تستمر تلك العقود لفترة طويلة؛ حيث أن الغرض منها هو دعم حصول الفئات الأكثر احتياجا في مجتمع اللاجئين الفلسطينيين على فرص كسب قصيرة الأمد.

وبينت أنه على غرار المجموعة الأولى من العقود طويلة الأجل ضمن برنامج خلق فرص العمل التي تم إنهاؤها في ديسمبر من العام الماضي، فإن الأونروا نتفاوض مع المقر الرئيسي حول احتمال دفع دفعة لمرة واحدة إلى الـ 106 أفراد لمساعدتهم على التعامل مع الظروف التي تزداد صعوبة في غزة.

وأشارت إلى أنها تستثمر الوقت والطاقة في إيجاد طرق لتمكين مؤسسات المجتمع المحلي من مواصلة تقديم الخدمات الأكثر أهمية، مثل ، طريقة قائمة على المنح لدعم مؤسسات المجتمع ً التعليم للأطفال من ذوي الإعاقة.

وأملت الأونروا، أن تجد لفترة مؤقتة محددة زمنيا المحلي هذه، بينما نعمل معهم على الحصول على تمويل جديد من المانحين لهذا العمل البالغ الأهمية.