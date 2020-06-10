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برعاية "الشباب والرياضة" مجموعة كشفية تنفذ مبادرة لصيانة بيوت الفقراء

10 حزيران / يونيو 2020 07:55

مجموعة القدس الكشفية تنفذ مبادرة لصيانة بيوت الأسر الفقيرة
مجموعة القدس الكشفية تنفذ مبادرة لصيانة بيوت الأسر الفقيرة

غزة-الرأي

نفذت مجموعة القدس الكشفية مبادرة بعنوان " بصمات إنسانية بأيادي كشفية"، برعاية وزارة الشباب والرياضة وبحضور أحمد محيسن وكيل الوزارة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في محافظة شمال غزة.
وتشمل المبادرة صيانة السباكة والكهرباء في بيوت الأسر الفقيرة، بمشاركة فنيي السباكة والكهرباء من أعضاء المجموعة الكشفية، وشراء الاحتياجات الخاصة بما يلزم من صيانة لهذه البيوت.
وأشاد أحمد محيسن وكيل الوزارة بالمبادرة التي تنفذها مجموعة القدس الكشفية، وقال:"هذه المبادرة الإنسانية تلبي حاجة الأسر الفقيرة التي لا يتوفر لديها إمكانات مادية لصيانة وتجديد المستلزمات الأساسية في المنازل، نحن هنا أمام عمل وطني بامتياز"، وأضاف محيسن أن الوزارة وضمن رعايتها لبرنامج البركة في الشباب الذي يتمثل بتقديم تمويل لعدد (٦٠) مبادرة شبابية تسعى لتعزيز العمل التطوعي وانطلاق مبادرات تلبي احتياجات الشباب والمجتمع في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها فلسطين.
من جانبه شكر إبراهيم مسعود رئيس مجموعة القدس الكشفية دعم الوزارة ومشاركة وكيل الوزارة في متابعة تنفيذ العمل، وقال مسعود أن الأسر الفقيرة تحتاج الكثير من الدعم في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها محافظات غزة، وأكد أن مجموعة القدس الكشفية لديها برنامج من المبادرات والفعاليات الكشفية والتطوعية التي ستنفذ خلال الفترة القادمة.
أما خالد بحور مدير العمل التطوعي بالوزارة فعبر عن تقديره لجميع المبادرات الشبابية والكشفية وتمنى أن تساعد هذه المبادرات في تشكيل رؤية متكاملة للعمل التطوعي.

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