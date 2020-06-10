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الطقس: أجواء صافية وحارة نسبيًا

10 حزيران / يونيو 2020 08:26

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن الجو يكون الجو، اليوم الأربعاء، صافياً بوجه عام وحارا نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة صافياً بوجه عام، باردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج

وقالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون غدا الخميس غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو الجمعة صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والسبت يكون الجو صافياً بوجه عام وحارا نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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