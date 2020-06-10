تكنولوجيا جديدة للكشف السريع عن بقايا المبيدات

طور باحثون صينيون نظام كشف سريع يتمكن من متابعة بقايا المبيدات المتعددة في غضون خمس دقائق تقريبا، حسبما ذكرت الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية .

وقالت وانغ جينغ الأستاذة في الأكاديمية ورئيسة الفريق البحثي، إن نظام الكشف السريع يجمع بين تقنيات الكشف المناعي وتحديد الصورة والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وانترنت الأشياء.

ويستطيع الناس الحصول على نتائج الاختبار على هواتفهم المحمولة في غضون عدة دقائق من تحليل بيانات النظام، وذلك من خلال تحميل صورة من شريط الاختبار الى برنامج مصغر على تطبيق المراسلة الفورية "ويتشات".

ويتمتع النظام بميزات مثل الكشف السريع والكشف عن أهداف متعددة في وقت واحد والذكاء العالي وسهولة جمع البيانات والتوافق الجيد. ويعد هذا النظام مناسبا للسلطات الحكومية ذات الصلة والمنتجين الزراعيين والمستهلكين لإجراء الكشف السريع.

وقد طور الفريق البحثي شرائط الاختبار من الأيميداكلوبريد والأستاميبريد والكلوربيريفوس والعديد من المبيدات الأخرى. إلى جانب ذلك، طوروا منصة تحديد الصورة لشرائط اختبار متعددة. وتم تسجيل براءة الاختراع لكل من شرائط الاختبار المعيارية والمنصة.

ويتوقع أن يستخدم هذا النظام في اجراء اختبارات أخرى مثل بقايا الأدوية البيطرية والسموم الفطرية، والمواد المضافة المقيدة والملوثات البيئية، وذلك نظرا لتوافقه مع شرائط الاختبار والميزات التقنية الأخرى