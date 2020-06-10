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الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

10 حزيران / يونيو 2020 08:33

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الخليل - الرأي

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين من الخليل، وهم: الأشقاء إياد ورشيد، وعمر محمود رشيد من بلدة يطا واستولت على مخرطة تعود لعائلتهم، ومهند موسى نعيم الحلايقة (23 عاما)، وعامر عويضات (24 عاما) من بلدة الشيوخ شمال المدينة.

وأضافت المصادر، أن القوات اقتحمت بلدة دورا بالخليل وفتشت عددا من منازل المواطنين، عرف من أصحابها أمين الوحواح، كما اقتحمت بلدة بني نعيم.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عثمان عاصي على حاجز طيار أسفل جسر الزاوية غرب سلفيت، والمواطن محمود فقها من طولكرم، والشاب ليث أبو الرب من بلدة قباطية في جنين، ورامي عصام الديك من قرية كفر نعمة برام الله.

ومن القدس، اعتقلت القوات 4 مواطنين من بلدة العيساوية، وهم؛ عصمت عبيد، وأمين عمر حامد، ومعاذ ناهد عبيد، وعلاء عصمت عبيد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين: عدي فرح جمهور، ومحمود بكر من بلدة بيت عنان شمال غرب القدس.

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