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الاحتلال يعتقل 19 مواطنًا بالضفة بينهم 3 أشقاء

10 حزيران / يونيو 2020 08:33

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الخليل - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، (19) مواطناً من الضفة الغربية المحتلة، بينهم 3 أشقاء.

وقال نادي الأسير، إن ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدتي دير أبو ضعيف، وقباطية قضاء *جنين* وهم: بكر محمد عليات، ووسام محاميد، وليث أبو الرب.

فيما جرى اعتقال لخمسة مواطنين من بلدتي يطا وشيوخ قضاء الخليل بينهم ثلاثة أشقاء وهم: عمر، ورشيد، وإياد محمود رشيد، علاوة على مهند موسى نعيم الحلايقة (23 عاماً)، وعامر علي عويضات (24 عاماً).

ومن القدس اعتقل الاحتلال كلاً من: عصمت عبيد، ومعاذ ناهد عبيد، وأمين عمر حامد وهم من بلدة العيساوية، ومصطفى أبو غزالة من البلدة القديمة، ومواطنين آخرين جرى اعتقالهما من بلدة بيت عنان قضاء القدس وهما: عدي عبد الله جمهور (29 عاماً)، ومحمود بكر ربيع (23 عاماً).

وذكر نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محفوظ غسان باكير نصاصرة من بلدة بيت فوريك قضاء نابلس وهو يعاني من مشاكل صحية في الأعصاب.

يُضاف إلى المعتقلين المواطن يزن ماجد أبو عودة، جرى اعتقاله من على حاجز عسكري بالقرب من البحر الميت، ومواطنين آخرين من بلدتي دير أبو مشعل وكفر نعمة قضاء رام الله والبيرة وهما: الفتى يوسف رامي زهران، ورامي عاصم الديك (25 عاماً)، ومواطن آخر من طوباس وهو محمود ناجي صالح فقها (60 عاماً).

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