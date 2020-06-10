ولادة 18 مهراً نادراً من فصيلة برزيوالسكي المهددة بالانقراض

ولد 18 مهرا من فصيلة خيل برزيوالسكي النادر في منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم بشمال غربي الصين هذا العام، بينها 4 أمهار ولدت في الأسر و14 مهرا ولدت في الحياة البرية.

ويعد حصان برزيوالسكي، المسمى باسم مكتشفه الروسي، نوعا نادرا مهددا بالانقراض ويعيش في المراعي الصحراوية بوسط آسيا. ويعتبر الحصان البري الوحيد المتواجد حاليا.

وذكر مركز الإدارة لمحمية كالامالي الطبيعية، الموطن الرئيسي للحصان البري الواقع في حوض جونغار بشمالي منطقة شينجيانغ، أن معظم الأمهار الجديدة ولدت في المحمية.

وكان عدد الأحصنة البرية في شينجيانغ 240 حصانا بنهاية عام 2019.

وبسبب المناخ الجاف في المحمية هذا العام، قدم مركز الإدارة إمدادات صناعية من المياه لضمان توفير مياه شرب كافية للأمهار المولودة جديدا والأحصنة البرية الأخرى.

وحسب أحدث بيانات مركز شينجيانغ لتربية وبحوث الأحصنة البرية، فقد تجاوز عدد الخيول من هذه الفصيلة النادرة في شينجيانغ ومقاطعة قانسو المجاورة 600 حصان، ما يشكل حوالي ثلث إجمالي عددها حول العالم.

جدير بالذكر انه بعد انقراض الحصان في السابق في الصين بسبب الصيد وتدهور البيئة، أعيد إدخال هذا النوع النادر إلى البلاد في الثمانينات من القرن الماضي من أوروبا وتمت تربيته في شينجيانغ وقانسو. وهناك حوالي 2000 حصان برزيوالسكي حاليا في أنحاء العالم.